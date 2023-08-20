Уважаемые родители! Бабушки и дедушки!

Конечно, вы все любите своих детей, они самые лучшие и вы готовы дать им всё самое лучшее. И когда вы видите у детей трудности в обучении, социализации, порой в развитии — то хочется сделать для них всё возможное и невозможное. Всё поправимо. И я могу предложить действенный инструмент — нейропсихологические коррекционные занятия.

Если в двух словах — перестройка и создание новых нейронных связей в мозге. Методы узконаправлены на конкретные выявленные проблемы.

На данный момент это самый эффективный, безопасный, безболезненный способ коррекции проблем развития. В игре, в движении мы формируем новые связи. В основе лежит метод замещающего онтогенеза. Мы опираемся на сильные стороны и подтягиваем слабые…

Если вы заметили, что у ребёнка появились трудности — приходите. Посмотрим, поработаем, поиграем… Результат будет обязательно!