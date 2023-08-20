Учим мозг вашего ребёнка работать на полную мощность!

Индивидуальный подход в формате игры и живого общения

Инна Свешникова

нейропсихолог

Уважаемые родители! Бабушки и дедушки!

Конечно, вы все любите своих детей, они самые лучшие и вы готовы дать им всё самое лучшее. И когда вы видите у детей трудности в обучении, социализации, порой в развитии — то хочется сделать для них всё возможное и невозможное. Всё поправимо. И я могу предложить действенный инструмент — нейропсихологические коррекционные занятия.

Если в двух словах — перестройка и создание новых нейронных связей в мозге. Методы узконаправлены на конкретные выявленные проблемы.

На данный момент это самый эффективный, безопасный, безболезненный способ коррекции проблем развития. В игре, в движении мы формируем новые связи. В основе лежит метод замещающего онтогенеза. Мы опираемся на сильные стороны и подтягиваем слабые…

Если вы заметили, что у ребёнка  появились трудности — приходите. Посмотрим, поработаем, поиграем… Результат будет обязательно!

Кому это нужно

Думаете, что ваш ребенок гиперактивный
У вашего ребёнка трудности в обучении
Ваш ребёнок испытывает трудности  в общении с коллективом
У вас беспокойный подросток и вы хотите наладить с ним отношения

Как устроена наша работа

Нейродиагностика с нашим специалистом

Безаппаратный тестовый метод исследования (определённые задания и упражнения) выявляет первопричины тех или иных трудностей ребёнка. По результатам делается чёткий вывод об актуальном текущем состоянии внимания, мышления, памяти, речи, зрительного, слухового и тактильного восприятия, пространственных представлений, произвольной регуляции и контроля.

2 500 

Создание индивидуальной коррекционной программы

Разрабатывается на основе классических нейропсихологических методов с использованием элементов телесно-ориентированной терапии и наиболее эффективных приёмов из смежных дисциплин (дефектология, логопедия, педагогика, йога и т. д.).
Курс состоит из 25 занятий. Иногда достаточно одного курса, бывает, нужно повторить.

бесплатно

Занятия

Каждое занятие включает двигательные (сенсомоторная коррекция) и когнитивные (игры и задания, направленные на развитие высших психических функций) упражнения, элементы дыхательных практик и телесно-ориентированную терапию. Если курсов должно быть несколько, после прохождения первого обязательно делается перерыв 2-2,5 месяца.

Часть занятий может проводится онлайн.

1 800 

Что ещё мы предлагаем

Мозжечковая стимуляция на LEARNING BREAKTHROUGH KIT (BALOMETRICS)

Мозжечковая стимуляция позволяет улучшить:

  • работу вестибулярной системы,
  • координацию, крупную и мелкую моторику,
  • межполушарные взаимодействия,
  • развитие зрительно-пространственных представлений, зрительно-моторной координации,
  • показатели внимания, саморегуляции и контроля,
  • самооценку, уверенность в себе,
  • качество жизни.

1 200 

Консультации по родительско-детским отношениям

Консультация для родителей нужна при:

  • кризисах 3, 5, 7 лет ребенка,
  • изменениях в жизни семьи (рождение следующего ребенка, переезд, развод родителей),
  • сложных адаптационных процессах, травмирующих ситуациях или трудностях в общении взрослых и  детей.

Взрослые часто не осознают наличие проблемы или стараются ее игнорировать. Необходимо выявить причину проблемы, и тогда, исходя из причины вырабатывается тактика решения. Это позволяет избежать конфликта поколений, предотвратить отдаление и сохранить близкие отношения между взрослыми и детьми.

2 000 

Почему мы

1

Прежде всего мы проводим научно обоснованную диагностику, которая показывает текущее состояние памяти, внимания, мышления, речи, пространственных представлений, контроля, позволяет понять особенности развития ребенка, увидеть его актуальные и потенциальные возможности.

2

На основании проведённой диагностики мы строим коррекционные программы. Наша система базируется на научном методе замещающего онтогенеза. Никакой отсебятины.

3

Наши занятия — это полноценные двигательные программы, а не только уроки на стульчике за столом.

4

Всегда предлагаем на выбор несколько способов проведения занятий.

5

Сопровождаем родителей во всех трудностях в родительско-детских отношениях. Проводим дополнительные занятия, которые усиливают процессы коррекции.

6

Мы — не огромная компания, где все клиенты обезличены и неинтересны. Напротив, мы поддерживаем постоянный контакт с родителями и ценим каждого клиента. Мы всегда рядом с вами.

7

Наш опыт работы с данной научной методикой — более 10 лет!

Кейсы

ССоня К. (1 класс)

Проблемы с русским языком, большие трудности с заучиванием наизусть, особенно с запоминанием стихов, не складываются отношения с одноклассниками.

По результатам диагностики (снижена слухо-речевая память, слабая переключаемость, не сформированы пространственные представления) была составлена программа и проведен курс занятий.

Соня стала отличницей по результатам четверти, перестала делать «глупые» ошибки, на фото можно увидеть, как сильно изменился почерк. Особенно радует, насколько спокойной и уверенной стала девочка.

ММаксим П. (5 класс)

Родители Максима обратились к нам с жалобами по поводу низкой успеваемости ребенка, очень большими проблемами при выполнении домашних заданий. У Максима не складывались отношения со сверстниками и с педагогами. Очень вспыльчивый, мог быть агрессивным и даже мог поднять руку на других детей, если что-то было не по его.

Диагностика показала несформированность пространственных представлений, зеркальность, снижение слухо-речевой и отсроченной зрительной памяти, нарушен вектор слежения, не сформированы логико-грамматические конструкции.

После прохождения первого курса занятий  улучшилась успеваемость, ребенок стал более эмоционально устойчивый, стало легче с ним общаться. Проблемы с выполнением домашнего задания почти полностью исчезли.

Вопрос - ответ

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Это про Вашего ребёнка?

  • Ваш ребёнок не хочет учить уроки и вообще ходить в школу
  • Учителя называют его умным, но рассеянным
  • Учит уроки часами или самостоятельно не может даже сесть за уроки
  • Забывчивый и рассеянный
  • Не понимает правил
  • Не любит читать, с трудом понимает прочитанное
  • Зеркалит буквы и цифры
  • Вы считаете своего ребёнка «гиперактивным»
  • Ваш ребёнок испытывает трудности  в общении с коллективом
  • Ваш первоклашка с трудом привыкает к школе
  • У ребёнка проблемы с поведением
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А может само пройдёт?

Нет – не пройдёт.  Женя В. пошёл в 1 класс, возникли трудности с обучением, после диагностики было предложено пройти курс нейрокоррекции, но родители понадеялись, что это временные трудности, и, может, «само пройдёт». Через год произошло ухудшение даже тех показателей работы мозга, которые ранее были в стабильном состоянии. 

Дело в том, что для формирования автоматизмов надо знать, понимать и контролировать свои проблемы. Детям это под силу. Да и взрослым тоже, чтобы достичь желаемого (успех, карьера, семья), приходится менять устойчивые нейронные связи и формировать их заново. Так что нет, само не пройдёт.

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Что же нам – всю жизнь к вам ходить?

Конечно, нет!

Во-первых, диагностика сразу выявит текущее функциональное состояние работы мозга и станет понятен объём работы.
Во-вторых, при необходимости проводится промежуточная диагностика.
И в-третьих, после после прохождения первого курса становится понятной динамика продвижения и предлагается или нет следующий курс. Причём динамика видна и родителям, как правило.
Может потребоваться не один курс, но только в редких (особо трудных) случаях их бывает более трёх.

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А точно будет лучше?

Да, точно! Наша методика научная, а это означает, что она прошла многолетнюю апробацию в научных центрах. Мы же работаем по данной методике более 10 лет, ни на шаг не отступая от научной классической интерпретации.

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А может где-нибудь ещё можно попробовать?

Далеко не все организации или частные специалисты обладают достаточной квалификацией и опытом. Советуем Вам обращаться в проверенные учреждения, использующие научный подход.

Мы таковыми являемся.

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Чем наша система уникальна, лучше других?

Наша система базируется на научном методе замещающего онтогенеза.

Вначале обязательна нейропсихологическая диагностика. Она показывает актуальное состояние памяти, внимания, мышления, речи, пространственных представлений, контроля. А также позволяет понять особенности развития ребенка, увидеть его актуальные и потенциальные возможности.

Далее составляется программа занятий, так, чтобы результаты были максимальными (преодолеть трудности в усвоении школьной программы, скорректировать поведение). Результат есть всегда!

Как записаться на диагностику

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