Учим мозг вашего ребёнка работать на полную мощность!
Индивидуальный подход в формате игры и живого общения
Индивидуальный подход в формате игры и живого общения
нейропсихолог
Конечно, вы все любите своих детей, они самые лучшие и вы готовы дать им всё самое лучшее. И когда вы видите у детей трудности в обучении, социализации, порой в развитии — то хочется сделать для них всё возможное и невозможное. Всё поправимо. И я могу предложить действенный инструмент — нейропсихологические коррекционные занятия.
Если в двух словах — перестройка и создание новых нейронных связей в мозге. Методы узконаправлены на конкретные выявленные проблемы.
На данный момент это самый эффективный, безопасный, безболезненный способ коррекции проблем развития. В игре, в движении мы формируем новые связи. В основе лежит метод замещающего онтогенеза. Мы опираемся на сильные стороны и подтягиваем слабые…
Если вы заметили, что у ребёнка появились трудности — приходите. Посмотрим, поработаем, поиграем… Результат будет обязательно!
Безаппаратный тестовый метод исследования (определённые задания и упражнения) выявляет первопричины тех или иных трудностей ребёнка. По результатам делается чёткий вывод об актуальном текущем состоянии внимания, мышления, памяти, речи, зрительного, слухового и тактильного восприятия, пространственных представлений, произвольной регуляции и контроля.
2 500
Разрабатывается на основе классических нейропсихологических методов с использованием элементов телесно-ориентированной терапии и наиболее эффективных приёмов из смежных дисциплин (дефектология, логопедия, педагогика, йога и т. д.).
Курс состоит из 25 занятий. Иногда достаточно одного курса, бывает, нужно повторить.
бесплатно
Каждое занятие включает двигательные (сенсомоторная коррекция) и когнитивные (игры и задания, направленные на развитие высших психических функций) упражнения, элементы дыхательных практик и телесно-ориентированную терапию. Если курсов должно быть несколько, после прохождения первого обязательно делается перерыв 2-2,5 месяца.
Часть занятий может проводится онлайн.
1 800
Мозжечковая стимуляция позволяет улучшить:
1 200
Консультация для родителей нужна при:
Взрослые часто не осознают наличие проблемы или стараются ее игнорировать. Необходимо выявить причину проблемы, и тогда, исходя из причины вырабатывается тактика решения. Это позволяет избежать конфликта поколений, предотвратить отдаление и сохранить близкие отношения между взрослыми и детьми.
2 000
Прежде всего мы проводим научно обоснованную диагностику, которая показывает текущее состояние памяти, внимания, мышления, речи, пространственных представлений, контроля, позволяет понять особенности развития ребенка, увидеть его актуальные и потенциальные возможности.
На основании проведённой диагностики мы строим коррекционные программы. Наша система базируется на научном методе замещающего онтогенеза. Никакой отсебятины.
Наши занятия — это полноценные двигательные программы, а не только уроки на стульчике за столом.
Всегда предлагаем на выбор несколько способов проведения занятий.
Сопровождаем родителей во всех трудностях в родительско-детских отношениях. Проводим дополнительные занятия, которые усиливают процессы коррекции.
Мы — не огромная компания, где все клиенты обезличены и неинтересны. Напротив, мы поддерживаем постоянный контакт с родителями и ценим каждого клиента. Мы всегда рядом с вами.
Наш опыт работы с данной научной методикой — более 10 лет!
Проблемы с русским языком, большие трудности с заучиванием наизусть, особенно с запоминанием стихов, не складываются отношения с одноклассниками.
По результатам диагностики (снижена слухо-речевая память, слабая переключаемость, не сформированы пространственные представления) была составлена программа и проведен курс занятий.
Соня стала отличницей по результатам четверти, перестала делать «глупые» ошибки, на фото можно увидеть, как сильно изменился почерк. Особенно радует, насколько спокойной и уверенной стала девочка.
Родители Максима обратились к нам с жалобами по поводу низкой успеваемости ребенка, очень большими проблемами при выполнении домашних заданий. У Максима не складывались отношения со сверстниками и с педагогами. Очень вспыльчивый, мог быть агрессивным и даже мог поднять руку на других детей, если что-то было не по его.
Диагностика показала несформированность пространственных представлений, зеркальность, снижение слухо-речевой и отсроченной зрительной памяти, нарушен вектор слежения, не сформированы логико-грамматические конструкции.
После прохождения первого курса занятий улучшилась успеваемость, ребенок стал более эмоционально устойчивый, стало легче с ним общаться. Проблемы с выполнением домашнего задания почти полностью исчезли.
Нет – не пройдёт. Женя В. пошёл в 1 класс, возникли трудности с обучением, после диагностики было предложено пройти курс нейрокоррекции, но родители понадеялись, что это временные трудности, и, может, «само пройдёт». Через год произошло ухудшение даже тех показателей работы мозга, которые ранее были в стабильном состоянии.
Дело в том, что для формирования автоматизмов надо знать, понимать и контролировать свои проблемы. Детям это под силу. Да и взрослым тоже, чтобы достичь желаемого (успех, карьера, семья), приходится менять устойчивые нейронные связи и формировать их заново. Так что нет, само не пройдёт.
Конечно, нет!
Во-первых, диагностика сразу выявит текущее функциональное состояние работы мозга и станет понятен объём работы.
Во-вторых, при необходимости проводится промежуточная диагностика.
И в-третьих, после после прохождения первого курса становится понятной динамика продвижения и предлагается или нет следующий курс. Причём динамика видна и родителям, как правило.
Может потребоваться не один курс, но только в редких (особо трудных) случаях их бывает более трёх.
Да, точно! Наша методика научная, а это означает, что она прошла многолетнюю апробацию в научных центрах. Мы же работаем по данной методике более 10 лет, ни на шаг не отступая от научной классической интерпретации.
Далеко не все организации или частные специалисты обладают достаточной квалификацией и опытом. Советуем Вам обращаться в проверенные учреждения, использующие научный подход.
Мы таковыми являемся.
Наша система базируется на научном методе замещающего онтогенеза.
Вначале обязательна нейропсихологическая диагностика. Она показывает актуальное состояние памяти, внимания, мышления, речи, пространственных представлений, контроля. А также позволяет понять особенности развития ребенка, увидеть его актуальные и потенциальные возможности.
Далее составляется программа занятий, так, чтобы результаты были максимальными (преодолеть трудности в усвоении школьной программы, скорректировать поведение). Результат есть всегда!
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